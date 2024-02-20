Об этом сообщил Дмитрий Наумов у себя в телеграм-канале.

Глава города встретился с жильцами микрорайона Юрьевец во Владимире. Об этом сообщил Дмитрий Наумов у себя в телеграм-канале.Так, основными темами для обсуждений на приёме граждан стали, например, вывоз мусора. Жители жалуются также на работу общественного транспорта. Кроме того, многие предъявили претензии по поводу обустройства «зебры» и освещения около детсада №82.В ходе визита, градоначальник посетил школу №42.«Обсудили с руководством вопросы текущей работы и дальнейшего развития учебного учреждения», – пишет чиновник.В конце поездки были переданы поручения, чтобы разобраться в деталях обращений. Заниматься этим будут профильные структурные подразделения.Напомним, что записаться на приём к мэру можно по телефонам: 35-33-33 и 35-41-26.