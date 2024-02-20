Электронные сервисы позволяют москвичам влиять на жизнь города и оперативно устранять проблемы района и своего дома.

Электронные сервисы позволяют москвичам влиять на жизнь города и оперативно устранять проблемы района и своего дома.По данным Департамента информационных технологий Москвы, ежедневно цифровыми платформами пользуются 95% жителей столицы. Наибольшую активность проявляют горожане в возрасте 26-45 лет. При этом более половины жителей пользуются электронными сервисами более четырех раз в день.Цифровая экосистема формируется в столице уже более 10 лет. Горожане решают вопросы благоустройства, выбирают названия для городских объектов, определяют культурно-развлекательную программу для праздников.Так, в январе пользователи портала "Активный гражданин" выбрали мероприятия, которые пройдут на Южном речном вокзале. В голосовании участвовали 235 тысяч человек. 16% выбрали концерты, 14% отдали предпочтение кинопоказам, 13% – выставкам. Также горожане проявили интерес к спортивным тренировкам, творческим мастер-классам и лекциям. Организаторы сформируют программу на основе пожеланий пользователей, пишет газета "Ведомости".Большой популярностью пользуется и платформа "Город идей", где можно высказать свои предложения по развитию города. Инициативы принимаются по 12 ключевым сферам жизни столицы.Наиболее востребованным оказался раздел "Благоустройство". 30% инициатив касались создания новых общественных пространств и улучшения уже существующих. Наиболее актуальные предложения воплощаются в жизнь.Для решения проблем своего дома действует сервис "Электронный дом". С его помощью можно проводить собрания собственников в онлайн-режиме и оперативно решать актуальные вопросы. Также платформа позволяет подать объявление, сообщить о поломке и многое другое. К сервису подключились уже 99% многоквартирных домов Москвы.Ранее мэр столицы Сергей Собянин , что за пять лет услугами и сервисами платформы "Моя Москва" воспользовались около 80 миллионов раз. С ее помощью горожане оплачивают услуги ЖКХ, передают показания счетчиков, записываются к врачу, просматривают оценки детей в школах, участвуют в благотворительных проектах и многое другое.