Министр энергетики РФ Николай Шульгинов положительно оценил работу Центра мониторинга качества «Т Плюс».

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов положительно оценил работу Центра мониторинга качества «Т Плюс». Глава ведомства посетил его вместе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и генеральным директором энергокомпании Александром Вилесовым в рамках рабочей поездки в Самару.Центр мониторинга качества создан в 2020 году и не имеет аналогов в России. Это современная онлайн-платформа, где консолидируется информация от разных сервисов «Т Плюс» по 42 городам 15 регионов: Тепловой справочной службы, системы мониторинга тепловых сетей и данные приборов учета потребителей. За показателями, которые выводятся на экраны, круглосуточно следит персонал Центра и при малейших отклонениях информирует профильные службы.«Такой центр важен для отрасли в целом, потому что здесь собирается и обрабатывается большой массив данных о качестве услуг, в том числе поступающих от конечного потребителя. В результате компания оперативно реагирует на кризисные ситуации и эффективно решает их», - отметил Министр энергетики РФ Николай Шульгинов.Реклама.