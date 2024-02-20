Многие вздохнули свободно: на маршруте Владимир - Вяткино сменился перевозчик В связи с...

"Многие вздохнули свободно": на маршруте Владимир - Вяткино сменился перевозчикВ связи с многочисленными жалобами местных жителей, на маршруте Владимир - Вяткино сменился перевозчик. Продолжит Александр Сыпченко.Самый разгар рабочего дня. На часах 14:20. Жители Вяткино с нетерпением ждут автобус до Владимира. После того, как за обслуживание маршрута взялась судогодская компания СпецТранс, многие вздохнули свободно.Предыдущий перевозчик регулярно пропускал рейсы, да и само техническое состояние автобусов вызывало массу вопросов, говорят люди. Впрочем, некоторые проблемы не решены до сих пор.Марина Архипова, жительница п. Вяткино:- Один рейс у нас был дополнительный, мы его выстрадали с предыдущим перевозчиком на 13 часов из Владимира, 13 из Вяткино. И вот этого рейса пока нет. И мы очень надеемся, что нам этот рейс, может, опять же, за счет сдвига в расписании этот рейс появится.Все автобусы до Владимира теперь ходят регулярно, в салоне тепло и комфортно, работает безналичная оплата, что очень удобно, говорит Тамара Крашенниникова. Однако, если бы маршрут был прямой, то есть без заезда в деревню Бараки, - пассажирам не пришлось бы терять драгоценное время.Тамара Крашенниникова, жительница п. Вяткино:- Брали дополнительные деньги вот за этот крюк. Что выезжали мы на правую сторону, Судогодское шоссе и разворачивались, но сейчас не берут дополнительные деньги.Обслуживать маршрут Владимир - Вяткино СпецТранс будет полгода. За это время перевозчик должен завоевать доверие пассажиров и решить все проблемные вопросы. Рейс, который отправлялся в 13-30, обещают вернуть в самое ближайшее время.Сергей Канищев, первый заместитель главы администрации Судогодского района:- Сейчас, когда только перевозчик новый зашел сюда, мы оптимизируем график. Будет он оптимизирован с учетом потребностей жителей и возможностей самого перевозчика.Чтобы сохранить за собой этот маршрут, перевозчику необходимо скорректировать расписание рейсов, отмечают в администрации Судогодского района, и при этом не задирать цену на проезд. Сейчас билет стоит 50 рублей.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев "Вести-Владимир".