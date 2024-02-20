Мужественность с большим сердцем: владимирские джиперы посетили ребят из детского дома У...

"Мужественность с большим сердцем": владимирские джиперы посетили ребят из детского домаУ Владимирских джиперов большие не только колеса, но и сердца. Они в очередной раз навестили ребят из собинского детского дома.Помощь застрявшим водителям - это то, чем сообщество 4WD или, как они себя называют, - "единомышленники по бездорожью", занимаются каждый день. Но в этот раз специально застревают сами, ради мастер-класса. Джиперы в детском доме уже не в первый раз.Ян Грызунов, организатор акции:- У меня у самого дочка, и мне как бы хотелось другим детям подарить, у которых нет родителей, подарить радость также, что их знают, о них заботятся, никто их не забывает.Ребятам рассказали и показали, как из снежного плена вытаскивают машины, и прокатили на внедорожнике. Но сюрпризы на этом не закончились. Детей ждало знакомство с конем по кличке Батон.Светлана Шкарина, заместитель директора Собинского детского дома им. Кирова:- Замечательный день, приехали ребята, порадовали наших детей, научили их жизненным навыкам, - это было им очень полезно, очень жизненно. Спасибо большое за яркие эмоции, которые нам подарили наши волонтеры. Ждем их в гости.Дети долго не отпускали автолюбителей, задавая самые разные вопросы про машины.Сергей Давыдов, организатор акции:- Отвечали на вопросы, показывали, что может автомобиль, также показывали такелаж автомобиля, что в него входит, какие приспособления у нас имеются.А в конце визита состоялся товарищеский матч между командой детского дома и "4WD". Опыт победил молодость - автомобилисты одержали победу со счетом 3:2. В актовом зале всем детям подарили сладкие подарки и фирменные футболки, а воспитанники приготовили для гостей творческий номер.Федор Лалакин, Александр Чунаев "Вести-Владимир".