Об этом рассказал Александр Авдеев у себя в телеграме.

Направление педиатрии появится во Владимирском филиале ПИМУ. Об этом рассказал Александр Авдеев у себя в телеграме.Такое решение было принято после встречи губернатора с ректором медицинского университета Николяем Карякиным, также на встрече присутствовал глава города Дмитрий Наумов.ВУЗ открыл свои двери только в прошлом году, но сейчас активно обсуждается его развитие. Так, помимо этого, на следующем курсе здесь появятся другие направления подготовки, а также ординатура для неонатологии.Ещё сейчас власти обсудили территории для открытия нового учебного корпуса и общежития.Кстати, ранее АиФ Владимир о новых специальностях в ПИМУ.