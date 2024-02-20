Об этом рассказал Александр Авдеев у себя в телеграме.
Направление педиатрии появится во Владимирском филиале ПИМУ. Об этом рассказал Александр Авдеев у себя в телеграме.
Такое решение было принято после встречи губернатора с ректором медицинского университета Николяем Карякиным, также на встрече присутствовал глава города Дмитрий Наумов.
ВУЗ открыл свои двери только в прошлом году, но сейчас активно обсуждается его развитие. Так, помимо этого, на следующем курсе здесь появятся другие направления подготовки, а также ординатура для неонатологии.
Ещё сейчас власти обсудили территории для открытия нового учебного корпуса и общежития.
Кстати, ранее АиФ Владимир о новых специальностях в ПИМУ.