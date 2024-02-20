Народные приметы на 21 февраля. Почему в Захаров день нужно поточить ножи? По народному календарю...

Народные приметы на 21 февраля. Почему в Захаров день нужно поточить ножи?По народному календарю в среду, 21 февраля 2024 года, на Руси отмечали Захаров день.Святой Захарий, - один из двенадцати меньших пророков, жил в шестом веке до Рождества Христова. В одном из своих откровений он увидел свиток, летающий по воздуху и напоминающий по форме серп, поэтому его прозвали «Захар Серповидец».Крестьяне уделяли этому инструменту много внимания, он был крайне важен для работы и являлся символом плодородия. В этот день они проверяли сохранность сельскохозяйственного инвентаря, ремонтировали его, а также окропляли крещенской водой. В народе верили, что, увидев старания людей, Захарий вдохнет в серпы особую силу, да такую, что работать с ними будет одно удовольствие.Была на Руси примета: серп нужно подержать под светом месяца, который в этот день нередко бывал также тонок и остер, - это повышало вероятность хорошего урожая.Что можно и нельзя делать в Захаров день?- В этот день можно заняться ремонтом разных вещей, или просто поточить ножи. Наши предки верили, что чем острее и крепче инструменты, тем больше будет в семье достатка.- Не стоит долго смотреть в зеркало, оно может забрать красоту и здоровье.- Главным запретом дня была зависть. 21 февраля весь негатив может обернуться на самого себя.- Крестьянам было важно тщательно убраться и позаботиться обо всех животных в доме. Люди верили, что если навести порядок вокруг себя, то Захар Серповидец поможет навести его и в душе.Народные приметы на 21 февраля:- Рожденный в Захаров день человек может обрести пророческий дар.- Гром гремит - весной и летом часто будет сильный ветер.- Если животные беспокоятся, места не находят себе, то начнётся снегопад.- Круги вокруг луны – снег скоро растает.Фото: freepik.com