Нежданный гость: зубр заглянул в гости к жительнице Муромского района К жительнице села Польцо...

"Нежданный гость": зубр заглянул в гости к жительнице Муромского районаК жительнице села Польцо Муромского района пришёл в гости большой, мохнатый...зубр.Хозяйка оказалась гостеприимной - с реликтовым зверем поболтала, правда, на чай не стала звать. Да и гость оказался не особо общительным. И, выслушав тираду, поспешно ретировался, не попрощавшись.Скорее всего, зубр пришёл в гости из Муромского заказника. Сейчас там содержатся около сотни этих краснокнижных животных.Фото: freepik.com