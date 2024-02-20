Видео с полыхающей “ГАЗелью” появилось в социальных сетях. На кадрах видно, что пламя полностью охватило кузов машины. Возгорание произошло 20 февраля около половины пятого утра.

Видео с полыхающей “ГАЗелью” появилось в социальных сетях. На кадрах видно, что пламя полностью охватило кузов машины. Возгорание произошло 20 февраля около половины пятого утра. Грузовик воспламенился в Боголюбово на улице Ленина возле дома №121. На место выезжали спасатели, им удалось потушить пожар на площади 10 квадратных метров. Как сообщили в МЧС, предварительная причина возгорания