На заседании подвели итоги работы за минувший год, затронули вопросы волонтёрства, патриотического воспитания и цифровизации. После преобразования Администрации Владимирской области в

На заседании подвели итоги работы за минувший год, затронули вопросы волонтёрства, патриотического воспитания и цифровизации. После преобразования Администрации Владимирской области в Правительство в одном министерстве объединились две сферы: образование и молодежная политика. Ольга Хохлова, председатель Заксобрания области В начале, когда объединили в одно министерство два направления: образование и молодёжь, я думала, что, наверное, всё-таки будет