Показатель заболеваемости ОРВИ во Владимирской области понизился на 3,5%. С 12-го по 19-е февраля в больницы региона с симптомами ОРВИ обращались 10 840 человек, во Владимире – 3 610. Об этом

Показатель заболеваемости ОРВИ во Владимирской области понизился на 3,5%. С 12-го по 19-е февраля в больницы региона с симптомами ОРВИ обращались 10 840 человек, во Владимире – 3 610. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава. На предыдущей неделе показатель был выше: в больницы обратилось 11 238 человек, во Владимире – 3 794. Также по сравнению с