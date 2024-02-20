От бытовой техники и электроинструментов до садового инвентаря: в Александровском районе задержаны...

От бытовой техники и электроинструментов до садового инвентаря: в Александровском районе задержаны "дачные воры"В Александровском районе сотрудники уголовного розыска задержали 39-летнего 41-летнего жителей Подмосковья, подозреваемых в серии краж из дачных домов в 2022 году.Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, каждый раз злоумышленники проникали в чужое жилье, вскрывая оконные рамы и срывая замки с дверей, "выносили" самые ценные вещи: от бытовой техники и электроинструментов до садового инвентаря. Причиненный ущерб составил 330 000 рублей.Подозреваемые были задержаны полицейскими в начале февраля 2024 года на дороге в районе города Кольчугино. Обвиняемые, совершив очередную кражу, пытались скрыться. В салоне оперуполномоченные уголовного розыска обнаружили чужое имущество и гвоздодер, который они использовали для проникновения в дачные дома.Фигуранты дали признательные показания.В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража».Подозреваемых заключили под стражу.Фото: freepik.com