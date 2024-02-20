Открыли газ и скрылись: двое мужчин предстанут перед судом за разбойное нападение и убийство...

"Открыли газ и скрылись": двое мужчин предстанут перед судом за разбойное нападение и убийство пожилой женщины в Гусь-ХрустальномВ Следственном комитете по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей. Они обвиняются в нападении и убийстве пожилой женщины в городе Гусь-Хрустальный.Дело обстояло следующим образом: убедившись в смерти женщины, обвиняемые украли из ее дома 40 тысяч рублей, которые поделили поровну и потратили в дальнейшем на спиртное и посещение кафе. Кроме того, один из них украл изделия из хрусталя на сумму почти 12 тысяч рублей, которые продал.После этого фигуранты открыли газ в доме и скрылись.Спустя два дня тело женщины обнаружили работники газовой службы, которые сообщили об этом сотрудникам правоохранительных органов."Во взаимодействии с сотрудниками полиции по горячим следам фигуранты были установлены и задержаны. В отношении них была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Владимирской области.По результатам расследования уголовное дело направлено в суд.Фото: СУ СК России по Владимирской области