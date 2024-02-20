Представитель Роспотребнадзора по Владимирской области прокомментировала возможную вспышку...

Представитель Роспотребнадзора по Владимирской области прокомментировала возможную вспышку кориУчеников тридцать девятой владимирской гимназии по приказу директора отправили на внеплановые каникулы до конца недели. В связи с возможной вспышкой кори.Подозрение на вирусное заболевание - у двоих учащихся. Лабораторно диагнозы не подтверждены. Результаты анализов будут известны в ближайшее время.В региональном управлении Роспотребнадзора держат ситуацию на контроле.Кроме того, ограничен допуск непривитых от кори детей в 12-ый детский сад Владимира. Там подозрение на инфекцию выявили у одного из сотрудников.Оба учреждения - и школа, и детский сад, - располагаются в юго-западном микрорайоне областного центра.Юлия Каркаваниди, представитель Управления Роспотребнадзора по Владимирской области:- Специалистами Управления Роспотребнадзора по Владимирской области незамедлительно начато эпидемиологическое расследование. Дано предписание о проведении комплекса противоэпидемических мероприятий в учреждениях. В том числе о проведении вакцинации среди контактных лиц, не болевших ранее и не имеющих прививок против кори.