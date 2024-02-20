Проект по выдаче многодетным и малоимущим семьям сертификат на отдых сталодним из лучших в...

Проект по выдаче многодетным и малоимущим семьям сертификат на отдых сталодним из лучших в социальной практикеПроект регионального Министерства социальной защиты по выдаче многодетным и малообеспеченным семьям сертификатов на отдых стал одним из лучших в социальной практике.В 2023 году 3700 человек получили талон на бесплатный отдых.Такая практика вошла в тройку лучших номинаций в «Инфраструктура детства», - сообщили в пресс-службе Правительства Владимирской области.Всего на конкурс было отправлено 5258 заявок из 82 регионов страны. Самые интересные отмечены на форуме в Москве «Сильные идеи для нового времени».Любовь Кукушкина, министр социальной защиты населения Владимирской области:- Отдых многодетных и малообеспеченных семей в нашем регионе организуется уже на протяжении 10 лет. А с 2023 года такие семьи могут получить также сертификаты на семейный отдых, самостоятельно выбрать поставщика услуг, период и место, куда организовать поездку. Это позволило увеличить охваты на тысячу человек. Расширилась и география отдыха. Этим летом семьи ездили в Калининград, Карелию, Северную Осетию, Дагестан.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области