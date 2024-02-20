В текущем году около 16 тысяч несовершеннолетних владимирцев пройдут профосмотры в Областной детской клинической больнице.

В текущем году около 16 тысяч несовершеннолетних владимирцев пройдут профосмотры в Областной детской клинической больнице. Об этом 20 февраля рассказала регионального правительства.Отмечается, что врачи обследуют свыше 2000 ребят в возрасте от 15 до 17 лет. Специалисты проведут комплексную оценку состояния здоровья. Если медики заподозрят какие-либо заболевания, то направят детей на дополнительные обследования.