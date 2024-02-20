Об этом рассказали представители мэрии города.

Сегодня 15 владимирцев отправились добровольцами в зону СВО. Об этом рассказали представители мэрии города.Провожал контрактников депутат Заксобрания Андрей Фатеев, а также представители военкомата, священники и близкие солдат. Сначала бойцы поедут в учебные подразделения Министерства обороны. Позже мужчин отправят на зону проведения спецоперации.«Это мужской поступок - защищать Родину. Возвращайтесь домой с победой. Мы вас ждем!» – напутствовал депутат земляков.