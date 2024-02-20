Синоптики рассказали, что принесет с собой циклон из Южной Атлантики Совсем скоро Владимирскую...

Синоптики рассказали, что принесет с собой циклон из Южной АтлантикиСовсем скоро Владимирскую область «обнимет» весна. Синоптики рассказали, что циклон из Южной Атлантики принесет в регион серьезное потепление. Протрите от пыли резиновые сапоги, потому что сугробы готовятся худеть.Среда – это маленькая пятница, ведь половина рабочей недели уже позади.Погода в этот день, 21 февраля 2024 года, будет медленно перестраиваться на весеннюю. Температура воздуха днем составит -3°C.Солнце одарит нас своим присутствием только утром, а к середине дня уже спрячется за облаками. К слову, осадки наблюдаться не будут.А вот ветер не расслабляется. Оставаясь верным себе на протяжении последних дней, он будет двигаться со скоростью 3м/с.Зона теплого атмосферного фронта повлияет и на темное время суток, - сообщили в Гидрометцентре. Вечером на термометрах будет ясно, что зима не спеша собирает чемоданы. Ожидайте отметку в -5°C.Влажность будет подозрительно колебаться. Что ее смущает, - неясно. Но разброс в течении среды будет от 70 до 86%Атмосферное давление 21 февраля будет в норме, - 756 мм ртутного столба.Напомним, что уже в выходные нас ждут плюсовые отметки на термометрах. Возможно, кого-то расстроят грядущие лужи и грязь, а кто-то, как русский поэт Борис Леонидович Пастернак, с упоением взглянет на робкие проблески весны:«Эти ночи, эти дни и ночи!Дробь капелей к середине дня,Кровельных сосулек худосочье,Ручейков бессонных болтовня!»Народный прогноз на 21 февраля:На Руси верили: если на деревьях виден иней, то будет хороший урожай мёда летом; птицы затихли – погода резко изменится; если собака лежит в сугробе — будет тепло, а если бегает и играет — надо ждать снегопада.Фото: freepik.com