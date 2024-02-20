Синоптики рассказали, что принесет во Владимирскую область циклон из Южной Атлантики Совсем скоро...

Синоптики рассказали, что принесет во Владимирскую область циклон из Южной АтлантикиСовсем скоро Владимирскую область «обнимет» весна. Синоптики рассказали, что циклон из Южной Атлантики принесет в регион серьезное потепление. Протрите от пыли резиновые сапоги, потому что сугробы готовятся "худеть".Среда – это маленькая пятница, ведь половина рабочей недели уже позади.Погода в этот день, 21 февраля 2024 года, будет медленно перестраиваться на весеннюю. Температура воздуха днем составит -3°C.Солнце порадует нас своим присутствием только утром, а к середине дня уже спрячется за облаками. К слову, осадки наблюдаться не будут.А вот ветер не расслабляется. Оставаясь верным себе на протяжении последних дней, он будет двигаться со скоростью 3м/с.Зона теплого атмосферного фронта повлияет и на темное время суток, - сообщили в Гидрометцентре. Вечером на термометрах будет ясно, что зима не спеша собирает чемоданы. Ожидайте отметку в -5°C.Влажность будет подозрительно колебаться. Что ее смущает, - непонятно. Но разброс в течение среды будет от 70 до 86%Атмосферное давление 21 февраля будет в норме, - 756 мм ртутного столба.Напомним, что уже в выходные нас ждут плюсовые отметки на термометрах. Возможно, кого-то расстроят грядущие лужи и грязь, а кто-то, как русский поэт Борис Леонидович Пастернак, с упоением взглянет на робкие проблески весны:«Эти ночи, эти дни и ночи!Дробь капелей к середине дня,Кровельных сосулек худосочье,Ручейков бессонных болтовня!»Народный прогноз на 21 февраля:На Руси верили: если на деревьях виден иней, то будет хороший урожай мёда летом; птицы затихли – погода резко изменится; если собака лежит в сугробе — будет тепло, а если бегает и играет — надо ждать снегопада.Фото: freepik.com