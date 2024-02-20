Смотрите Вести в 14:30: Роспотребнадзор проверяет информацию о вспышках кори во...

Смотрите "Вести" в 14:30: Роспотребнадзор проверяет информацию о вспышках кори во ВладимиреМаршрут построен- В Судогодском районе к обязанностям приступил новый перевозчик. Какие проблемы ему предстоит решить?Похоже на корь- Школьников распустили по домам. Детский сад закрыли для непривитых. Роспотребнадзор проверяет информацию о вспышках кори во Владимире.Колонна с подарками- И застряли в Собинском районе ради мастер-класса. Какие сюрпризы подготовили джиперы для воспитанников местного детского дома?