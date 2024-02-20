Смотрите Вести в 21:05: как проходит адресное информирование граждан? Похоже на корь -...

Смотрите "Вести" в 21:05: как проходит адресное информирование граждан?Похоже на корь- Школьников распустили по домам. Детский сад закрыли для непривитых. Роспотребнадзор проверяет информацию о вспышках кори во Владимире.Дойти до каждого- Во Владимирской области члены избиркомов пошли по домам...Как проходит адресное информирование граждан?Служить Отечеству- Донецк, Луганск и наш регион поют...Музыкантов объединил праздничный проект Областной филармонии.