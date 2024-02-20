Смотрите Вести в 9 утра: какие сюрпризы подготовили джиперы для воспитанников детского...

Смотрите "Вести" в 9 утра: какие сюрпризы подготовили джиперы для воспитанников детского дома?Пункт назначения- В Судогодском районе к обязанностям приступил новый перевозчик. Какие проблемы ему предстоит решить?Колонна с подарками- Застряли в Собинском районе ради мастер-класса. Какие сюрпризы подготовили джиперы для воспитанников местного детского дома?Полетели!- Соревнования беспилотников прошли в Коврове. Кто стал победителем в гонке ЭФ ПИ ВИ-дронов?