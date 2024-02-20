Смотрите Вести в 9 утра: какие сюрпризы подготовили джиперы для воспитанников детского...
Смотрите "Вести" в 9 утра: какие сюрпризы подготовили джиперы для воспитанников детского дома?
Пункт назначения
- В Судогодском районе к обязанностям приступил новый перевозчик. Какие проблемы ему предстоит решить?
Колонна с подарками
- Застряли в Собинском районе ради мастер-класса. Какие сюрпризы подготовили джиперы для воспитанников местного детского дома?
Полетели!
- Соревнования беспилотников прошли в Коврове. Кто стал победителем в гонке ЭФ ПИ ВИ-дронов?