В районе строят жилье по программе реновации, транспортные и социальные объекты.

В районе строят жилье по программе реновации, транспортные и социальные объекты.Мэр Москвы Сергей Собянин в своем рассказал о развитии района Можайский. Там началась вторая волна строительства жилых домов по программе реновации."В программу здесь вошли 148 жилых домов, в которых живут 25,3 тысячи человек", – уточнил градоначальник.По его словам, участникам программы передали под заселение уже шесть домов. Еще три жилых комплекса готовят для переезда жильцов.Четыре здания находятся на стадии строительства и проектирования. Они появятся на улицах Багрицкого, Вяземская, Говорова и Кубинка, отметил Собянин.Улучшается транспортная доступность района. Мэр напомнил об открытии новых станций метро, первого Московского центрального диаметра (МЦД-1), проспекта Багратиона. Планируется реконструировать улицы Верейская и Генерала Дорохова.В Можайском создаются новые общественные пространства и благоустраиваютсяуже существующие. В порядок привели сквер "Дубки" и парковую зону у пруда Кутузова. В Козловском лесу у метро "Давыдково" создали парк."Идет реконструкция поликлиник. В планах — строительство капитального спорткомплекса на Верейской улице", – рассказал Собянин.Реновация продолжается во всех округах "старой" Москвы. Ранее Собянин сообщил, что в Южном округе для переселенцев 27 домов. Обладателями новых квартир станут более 82 тысяч человек.