Набор матрешек, которые парят над картой России, создали мастера фабрики народных художественных промыслов «Владимиро-Суздальские узоры». Всего 7 кукол – каждая из них выполнена в

Набор матрешек, которые парят над картой России, создали мастера фабрики народных художественных промыслов «Владимиро-Суздальские узоры». Всего 7 кукол – каждая из них выполнена в индивидуальном стиле, а также символизирует определенный регион. Одна из матрешек сделана в поддержку защитников Отечества. Для того, чтобы сувенирные куклы парили над картой, используется электромагнит. Посмотреть на это чудо можно будет