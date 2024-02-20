Erid: 4CQwVszH9pWvp5Wcj6g В 2023 году сервис «Гарантия плюс» от «Ростелекома» подключили более 16...

Erid: 4CQwVszH9pWvp5Wcj6gВ 2023 году сервис «Гарантия плюс» от «Ростелекома» подключили более 16 тысяч абонентов Владимирской и Ивановской областейЧисло абонентов «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях, выбравших опцию «Гарантия плюс» в 2023 году, превысило 16 тысяч, причем 70 % из них — новые пользователи. Всего же более 65 тысяч клиентов компании подключились к сервису, начиная с момента его продаж в 2021 году. Дополнительная страховка, которую провайдер предоставляет на арендованное или приобретенное у него оборудование, наиболее популярна во Владимире и Иванове.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:- Сервис “Гарантия плюс” дает нашим клиентам возможность избежать дополнительных трат в случае поломки оборудования. Важно, что дополнительная защита расширяет перечень страховых случаев, предусмотренных заводской гарантией. Она поможет даже если животное перегрызло провод или дети пролили на устройство воду. В подобной ситуации достаточно позвонить в службу поддержки, и новый гаджет будет доставлен сотрудниками компании в течение трех дней.Ирина Шмелёва, абонент «Ростелекома» во Владимире:- Мы – молодожены. Родители на свадьбу сделали шикарный подарок — квартиру в новостройке. Сейчас потихоньку обживаемся. И, конечно, первым делом провели интернет и ТВ. Вместе с пакетом услуг “Ростелеком” предложил приобрести дополнительную гарантию на арендованное у него оборудование. Подумали и согласились: все соседи делают ремонт, выдержит ли электрическая проводка такое одномоментное напряжение, не знаем. А с дополнительной страховкой уверены, что даже если из-за перепада напряжения пострадает роутер или телеприставка платить за их ремонт не будем».Гарантийные и постгарантийные обязательства компании распространяются на роутеры, маршрутизаторы, модемы, телевизионные приставки, PLC-адаптеры, цифровые абонентские станции (АТС), терминалы, камеры видеонаблюдения. Для замены оборудования достаточно позвонить по номеру горячей линии и сообщить о проблеме. Узнать подробную информацию о сервисе можно на сайте «Ростелекома» и по телефону: +7-800-450-01-50Реклама ПАО «Ростелеком»