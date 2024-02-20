В 2024 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», планируется отремонтировать более 10 км участков автодорог, ведущих к спортивным объектам. Во Владимире приведут в порядок

В 2024 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», планируется отремонтировать более 10 км участков автодорог, ведущих к спортивным объектам. Во Владимире приведут в порядок более 1 километра улицы Горького, где располагаются корпуса ВлГУ. В Коммунаре отремонтируют дорогу, которая ведет к школе №46 и школьному стадиону. В Петушинском районе отремонтируют около 6 км дороги, по