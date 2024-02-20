В 2024 году во Владимирской области отремонтируют три участка федеральных дорог М-7 и Р-132 Во...

В 2024 году во Владимирской области отремонтируют три участка федеральных дорог М-7 и Р-132Во Владимирской области в 2024 году отремонтируют три участка федеральных дорог М-7 «Волга» и Р-132 «Золотое кольцо». О предстоящем ремонте дорог рассказал начальник ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород Александр Нефедов на оперативном совещании.Плановый ремонт начнется на обходе Владимира по трассе М-7 «Волга» с 169-го по 185-й км, а также на участке с 309-го по 324-й км (за Вязниками). Контракты уже заключены. Дополнительно в этом году планируется привести в порядок 10 километров Р-132 «Золотое кольцо» от въезда во Владимир до гипермаркета «Лента».Ремонтные работы будут вестись и на отрезке дороги в Гусь-Хрустальном районе. Стоит задача в ближайшие два года полностью завершить её приведение в нормативное состояние.Кроме того, продолжается капремонт участка трассы «Золотое кольцо», который связывает Владимир и Суздаль. Работы идут по графику. Александр Нефёдов отметил: стоит задача завершить все работы до конца июля текущего года несмотря на то, что контрактный срок – 2025 год. Этот объект – на особом контроле.Что касается текущего состояния федеральных автодорог, то руководитель дорожного ведомства сообщил, что устранение возникающих повреждений в покрытии ведётся в ежедневном режиме."Больше всего дефектов зафиксировано в районе Петушков и деревни Киржач Петушинского района, а также на южном обходе Владимира и за Вязниками. С начала года дорожники выполнили восстановительные работы на площади 4,07 тыс. квадратных метров. В целях безопасности в таких местах, где возможно появление дефектов, установлены предупреждающие знаки и ограничена скорость", - добавил Александр Нефедов.Фото: freepik.com