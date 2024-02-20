В 2024 году во Владимирской области планируется восстановить несколько участков федеральных трасс.

В 2024 году во Владимирской области планируется восстановить несколько участков федеральных трасс. Так, работы должны пройти на отрезке автодороги М-7 за Вязниками, на Р-132 от въезда в региональную столицу до гипермаркета «Лента», а также на южном обходе Владимира. Об этом губернатор Александр Авдеев рассказал в своём .«Особое внимание – капремонту Р-132 на протяжении от Владимира до Суздаля. Расширение дороги до 4 полос стало подарком Правительства РФ городу к 1000-летию», - написал Александр Авдеев.Губернатор подчеркнул, что наибольшую выгоду от ремонта получат сами владимирцы, которые регулярно ездят по этим дорогам.