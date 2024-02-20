15 791 ребенок пройдет профосмотры во владимирской ОДКБ в этом году. Из них почти 2 200 – подростки 15-17 лет. Врачи оценят состояние здоровья ребят, рассказали сотрудники больницы в сообществе

15 791 ребенок пройдет профосмотры во владимирской ОДКБ в этом году. Из них почти 2 200 – подростки 15-17 лет. Врачи оценят состояние здоровья ребят, рассказали сотрудники больницы в сообществе во «ВКонтакте». Подростков осмотрят 10 врачей: хирург, стоматолог, уролог-андролог, невролог, эндокринолог, травматолог–ортопед, офтальмолог, отоларинголог, акушер–гинеколог и подростковый психиатр. Обследования включают лабораторные исследования и, в зависимости от