Как «Шестому каналу» сообщили очевидцы-участники событий, даму со странным поведением в учреждении культуры еще на входе заметила охранница – женщина вошла в здание в 10-ом часу вечера и

Как «Шестому каналу» сообщили очевидцы-участники событий, даму со странным поведением в учреждении культуры еще на входе заметила охранница – женщина вошла в здание в 10-ом часу вечера и попросила пустить ее в туалет. Сотрудница ДКМ спросила подозрительную гостью, к кому она направляется, но в ответ услышала – «Меня там ждут». Неизвестная скрылась в помещениях Дома