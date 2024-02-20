В городе Кольчугино из-за пожара в производственном здании сотрудники МЧС эвакуировали двух...

В городе Кольчугино из-за пожара в производственном здании сотрудники МЧС эвакуировали двух человекУтром 20 февраля 2024 года произошел пожар в производственном здании в городе Кольчугино, на улице Вокзальная. Как сообщают в пресс-службе МЧС по Владимирской области, произошло возгорание кровли на площади 10 квадратных метров.Информация о погибших и пострадавших не поступала. В результате пожара спасателями МЧС эвакуировано 2 человека.К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники и 7 человек личного состава.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: МЧС по Владимирской области