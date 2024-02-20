В Кольчугине генеральный директор фирмы оштрафована за злостное неисполнение решения суда В...

В Кольчугине генеральный директор фирмы оштрафована за злостное неисполнение решения судаВ отношении генерального директора фирмы, которым является подсудимая, вынесен приговор. Она обязана освободить занимаемое муниципальное помещение площадью 800 кв. м. и передать его собственнику. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.Известно, что 17 января 2023 ОСП Кольчугинского района возбуждено исполнительное производство. Подсудимая, как руководитель юридического лица не приняла никаких действий и мер к исполнению решения суда, игнорировала предупреждения и требования судебного пристава-исполнителя.Генеральный директор дважды привлекалась к административной ответственности за неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера. Ей назначали штраф в размере 30000 руб. и 50000 руб.Подсудимая вину в совершении преступления признала.Приговором мирового судьи директор признана виновной в злостном неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда (ч. 2 ст. 315 УК РФ)Учитывая положительные характеристики личности, ряд смягчающих вину обстоятельств и отсутствие отягчающих, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.Фото: freepik.com