В Кольчугино крыша производственного здания по адресу Вокзальная, 32 загорелась утром 20 февраля. Огонь охватил 10 квадратных метров, сообщили в областном МЧС. О пожаре спасателям стало

В Кольчугино крыша производственного здания по адресу Вокзальная, 32 загорелась утром 20 февраля. Огонь охватил 10 квадратных метров, сообщили в областном МЧС. О пожаре спасателям стало известно в 9:10. Никто не погиб и не пострадал, однако из здания эвакуировали двух человек. Причина возгорания пока неизвестна. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: МЧС