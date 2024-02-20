В Коврове нетрезвый водитель-рецидивист обвиняется в хранении и сбыте запрещенных веществ В...

В Коврове нетрезвый водитель-рецидивист обвиняется в хранении и сбыте запрещенных веществВ отношении 37-летнего жителя Коврова завершено расследование уголовного дела.Как сообщают в пресс-службе УМВД по Владимирской области, автомобиль обвиняемого, которого лишили прав в 2022 году за нетрезвое вождение, был остановлен инспекторами ДПС в октябре 2023 года на улице Грибоедова в городе Коврове.Аналогично прошлому разу мужчина, по внешним признакам находился в нетрезвом виде и отказался пройти медицинское освидетельствование. Сотрудники полиции отстранили его от управления.В начале декабря автомобиль жителя Коврова вновь был замечен в ночное время на улицах города. Инспекторы ДПС остановили водителя-нарушителя. У него полицейские обнаружили несколько граммов синтетического наркотика и шприц с раствором. Наркотики были изъяты, мужчина задержан.Кроме того, сотрудниками полиции установлена причастность фигуранта к сбыту разовой дозы синтетического наркотика местному жителю.Свою вину ковровчанин признал.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.Фото: freepik.com