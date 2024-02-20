В Петушинском районе очистные сооружения выбрасывали в воздух вредные вещества Судом установлено,...

В Петушинском районе очистные сооружения выбрасывали в воздух вредные веществаСудом установлено, что предприятие «Водоканал Петушинского района» осуществляет сброс сточных вод в реки на территории района с шести очистных сооружений, расположенных в городе Петушки, селе Андреевское, деревне Старые Петушки, деревне Пекша и других."Указанные объекты являются источниками выброса в атмосферный воздух целого ряда загрязняющих веществ: диоксида и оксида азота, аммиака, сероводорода, метана, фенола, формальдегида, одоранта, хлора, смеси углеводородов", - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.По закону «Водоканал Петушинского района» обязан разработать и согласовать с Министерством природопользования и экологии Владимирской области мероприятия по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферу.Несмотря на внесённое прокуратурой района директору организации представление, мер, направленных на разработку мероприятий, не принято.В итоге в Петушинский районный суд направлено исковое заявление о возложении обязанности на «Водоканал Петушинского района» устранить допущенные нарушения.Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры района.Фото: freepik.com