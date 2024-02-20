Правоохранители проверили 6 очистных сооружений в Петушинском районе и выявили нарушения.

Правоохранители проверили 6 очистных сооружений в Петушинском районе и выявили нарушения. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.В ходе проверки было установлено, что объекты выбрасывают в воздух загрязняющие вещества, в том числе аммиак, сероводород, метан, фенол и хлор.Водоканал Петушинского района должен был разработать и согласовать с региональным Министерством природопользования и экологии мероприятия по снижению выбросов вредных веществ, однако этого не сделал.Прокуратура обратилась в суд, который обязал организацию устранить допущенные нарушения.