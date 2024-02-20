В поселке Боголюбово Владимирской области сгорел грузовой автомобиль 20 февраля 2024 года около 5...

В поселке Боголюбово Владимирской области сгорел грузовой автомобиль20 февраля 2024 года около 5 утра в поселке Боголюбово на улице Ленина произошло возгорание грузового автомобиля. Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, предварительная площадь пожара составила 10 квадратных метров.Информация о погибших и пострадавших не поступала.К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники и 4 человека личного состава.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: МЧС по Владимирской области