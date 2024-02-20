В отношении двоих жителей Селивановского района возбуждено уголовное дело.

В отношении двоих жителей Селивановского района возбуждено уголовное дело. Граждан обвиняют в незаконной рубке леса, совершённой группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Правоохранители установили, что фигуранты нашли граждан, у которых есть льготы на покупку древесины, и от их имени заключили фиктивные договоры с Селивановским лесничеством. Затем мужчины срубили свыше 200 кубометров деревьев. Ущерб от их действий превысил 2,6 млн рублей.Расследование продолжается.