Об этом поведали сотрудники пресс-службы мэрии Владимира.

В систему Платформы обратной связи владимирцы пожаловались 373 раза. Об этом поведали сотрудники пресс-службы мэрии Владимира.Цифры представлены за период с 1 по 15 февраля. Чаще всего граждане выражали недовольство по поводу автодорог (213 раз) и дворов (45 раз). Также владимирцы в недоумении от обслуживания многоквартирных домов (43) и работы общественного транспорта (19). Кроме того, 18 людей пожаловалось по теме благоустройства.«Платформа обратной связи (ПОС) позволяет гражданам направлять обращения в государственные органы и органы местного самоуправления», – напоминают сотрудники администрации.Все обращения рассматриваются в течение 30 дней с момента обращения. Некоторые решаются и за 10 дней. Обратиться в ПОС можно на Госуслугах или в мэрии города в ВКонтакте.