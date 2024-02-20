Об этом рассказали сотрудники региональной прокуратуры.

В Судогде отремонтируют треснувший дом на Коммунистической улице за 1,4 миллиона рублей. Об этом рассказали сотрудники региональной прокуратуры.Исследование показало, что внутренние и наружные стены остались без повреждений, швы между плитами перекрытий также остались без изменений. Людям уже обеспечен доступ в их жилища.На данный момент уже произведён демонтаж полуразрушенных конструкций, кроме того, подготовлена проектно-сметная документация. Также в 2024 году в планах восстановить систему канализации, власти уже проводят конкурс на проведение работ.Напомним, ЧП произошло 5 января. В одном из подъездов дома просела стена и появились трещины, поэтому жильцы были вынуждены разъехаться – кто к родне, кто в общежитие Муровцевского техникума.