В январе российские банки выдали физлицам на покупку автомобилей более 130,6 млрд рублей.

В январе российские банки выдали физлицам на покупку автомобилей более 130,6 млрд рублей*. Этот результат на 75% превысил итоги за аналогичный период 2023 года и стал рекордным для первого месяца года. Такова аналитика группы ВТБ.В банке в январе автокредиты получили более 20,5 тысячи клиентов на 26,7 млрд рублей. Результат более чем в 3,5 раза по количеству и объему превысил итоги за первый месяц прошлого года.Средняя сумма одного автокредита по итогам января составила 1,29 млн рублей – это на 2% ниже, чем в декабре, но на 8% превышает показатель год назад. Наибольший размер «чека» ожидаемо фиксируется в сегменте новых машин, где цены корректируются более динамично – 1,6 млн рублей. В сегменте подержанных авто средний размер кредита по итогам января составил 1,3 млн рублей.Основная активность заемщиков по-прежнему концентрируется на рынке авто с пробегом: по итогам января такие машины приобрели около 75% заемщиков банка (год назад – 54%). Наибольший интерес заемщиков вызывают подержанные Kia (12,8% от общего количества сделок в сегменте б/у машин), Lada (10,6%) и Hyundai (9,9%). Клиенты, купившие новые авто, впервые чаще делали выбор в пользу китайских машин – главным образом, марки Changan (27,5% от общего количества сделок в сегменте новых машин).«Обычно январь на рынке автокредитования – это «тихий» период. Часть заемщиков, планировавших купить машину, реализовали сделки в ушедшем году. Другие предпочитают приступить к поискам нужного авто ближе к февралю, когда завершатся длинные выходные и будет налажен привычный рабочий режим. Январь же 2024 года стал для сегмента неординарным: по нашим оценкам, он показал рекордный для первого месяца результат – более 130,6 млрд рублей. Высокую активность заемщиков стимулировали сезонные акции и скидки, которые в этом году оказались привлекательнее, чем обычно. По нашей оценке, в условиях стремления дилеров скорее реализовать поставки ушедшего года в ближайший месяц тренд сохранится. Таким образом, с учетом действующих программ рассрочки этот период будет достаточно выгодным для покупки новой машины», - прокомментировал вице-президент ВТБ, начальник управления партнерских продаж авто Владимир Высоцкий.По оценкам аналитиков, несмотря на высокий уровень ключевой ставки большую часть 2024 года выдачи автокредитов продолжат расти: рост рынка может составить до 10% к уровню 2023 года. Основными факторами будут выступать восстановление рынка новых машин и увеличение стоимости авто.* прогноз ВТБ на основе аналитических данных Frank RG.