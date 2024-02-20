В Юрьев-Польском переселенец из Донбасса Александр Акатов сделал снежную скульптуру воина-интернационалиста.

В Юрьев-Польском переселенец из Донбасса Александр Акатов сделал снежную скульптуру воина-интернационалиста. Об этом 20 февраля рассказала пресс-служба правительства Владимирской области.Отмечается, что данная работа у мастера не первая. Ещё раньше он слепил фигуры былинного богатыря и русского солдата. А к Масленице Александр собирается удивить горожан новыми творениями.«Местные жители уже ждут с нетерпением», - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.