Вечер отдыха «со смыслом» провела группа александровцев в необычное время - в 20.00.

Вечер отдыха «со смыслом» провела группа александровцев в необычное время - в 20.00.Никогда ранее, кроме акций «Ночь музеев» и «Ночь искусств» в столь позднее время (в 20.00) музей посетителей не принимал. «Мы решили попробовать новый формат экскурсии, который адресован в первую очередь для семейной аудитории. Конечно, рассчитывали привлечь александровцев, земляки охотно посещают наши концертные программы, известные культурные акции, «Иванов день» (а вот музейную «классику» редко). Обдумывая методику, постарались уйти от классического изложения экскурсии с помощью очень популярного сейчас приема сторителлинга. И не ошиблись. Поняли главное: потребность получить интересную информацию в особой обстановке, неформально, да еще от лучшего специалиста – очень большая. Поэтому будем развиваться», - рассказывает Лариса Зарайская, зам. директора музея-заповедника.Кто не знает, поясним: сторителлингом называется прием при «рассказывании» историй Так, например, он всегда присутствует в мифах, легендах, сказках и рассказах, книгах, театральных постановках и публичных выступлениях.Вечерняя экскурсия по музейной выставке «О чем молчат дворцы» прошла с успехом. Премьерный формат провела автор экспозиции, и.о. директора музея-заповедника М.К.Рыбакова.«Большой проект, посвященный 510-летию царского кремля и Александрова скоро закроется. Поскольку в зале в основном подлинные предметы, а более 20 экспонируются вообще впервые, хотелось, чтобы гости вечернего музея «напитались» интереснейшей информацией, которую мы не даем на обычной экскурсии, ограниченной временем. Радует, что общение состоялось, надеюсь, взаимно приятное». – поделилась впечатлением Марина Рыбакова, и.о. директора музея-заповедника.Экскурсией в формате сторителлинга в Музее Ивана Грозного не ограничились. Она была дополнена фотосессией в царских костюмах и интерактивной программой «На сытном дворе» - со сбитнем и лепешкой.