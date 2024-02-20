Автовладельцев Владимира попросили не оставлять машины на 15 улицах, чтобы транспорт не мешал ночной уборке снега. Спецтехника будет работать 20 февраля с 20:00 и до 7:00 утра 21 февраля. Об этом

Автовладельцев Владимира попросили не оставлять машины на 15 улицах, чтобы транспорт не мешал ночной уборке снега. Спецтехника будет работать 20 февраля с 20:00 и до 7:00 утра 21 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. Адреса улиц следующие:– Гороховая, от Мира до Сакко и Ванцетти; – Сакко и Ванцетти, от Гороховой до Октябрьского проспекта;