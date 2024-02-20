Об этом написали в официальном телеграм-канале мэрии города.

Владимирцев просят убрать машины с улиц города для чистки снега. Об этом написали в официальном телеграм-канале мэрии города.Работы будут проводиться с 20:00 этого дня до 7:00 завтрашнего. Так, чтобы не мешать спецтехнике, необходимо убрать транспорт со следующих улиц:Ул. Малые Ременники;Ул. Девическая;Ул. Летне-Перевозинская;Ул. Дзержинского;Ул. Спасская;Ул. Гороховая, от ул. Мира до ул. Сакко и Ванцетти;Ул. Сакко и Ванцетти, от ул. Гороховая до Октябрьского проспекта;Ул. Д. Левитана, от проспекта Ленина до ул. Офицерская и обратно (в том ччисле парковки ОДК и УФНС);Ул. Д. Левитана, от ул. Офицерская до разворотного кольца и обратно;Октябрьский проспект, от ул. Токарева до ул. Мира и обратно;Суздальский проспект;Проезд Лакина;Костерин переулок;Дорога к парку «Дружба» ;Мост Октябрьского проспекта.