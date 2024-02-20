Об этом написали в официальном телеграм-канале мэрии города.
Владимирцев просят убрать машины с улиц города для чистки снега. Об этом написали в официальном телеграм-канале мэрии города.
Работы будут проводиться с 20:00 этого дня до 7:00 завтрашнего. Так, чтобы не мешать спецтехнике, необходимо убрать транспорт со следующих улиц:
Ул. Малые Ременники;
Ул. Девическая;
Ул. Летне-Перевозинская;
Ул. Дзержинского;
Ул. Спасская;
Ул. Гороховая, от ул. Мира до ул. Сакко и Ванцетти;
Ул. Сакко и Ванцетти, от ул. Гороховая до Октябрьского проспекта;
Ул. Д. Левитана, от проспекта Ленина до ул. Офицерская и обратно (в том ччисле парковки ОДК и УФНС);
Ул. Д. Левитана, от ул. Офицерская до разворотного кольца и обратно;
Октябрьский проспект, от ул. Токарева до ул. Мира и обратно;
Суздальский проспект;
Проезд Лакина;
Костерин переулок;
Дорога к парку «Дружба» ;
Мост Октябрьского проспекта.