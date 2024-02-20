Об этом рассказали сотрудники НТВ в своём материале.

Владимирцы начали строить первую в стране часовню в честь погибших бойцов спецоперации. Об этом рассказали сотрудники НТВ в своём материале.Строительство начали родители погибшего лейтенанта Тимофея Шишлакова. Он был командиром роты материального обеспечения, на момент гибели солдату было 23 года. Тепливозаправщик погиб после падения снаряда гранатомёта. Благодаря его мужеству танковая дивизия наших войск смогла вырваться из-под обстрела украинцев и выполнить боевую задачу. Посмертно он был награждён орденом Мужества.После этого мама и папа Героя стали копить деньги на возведение часовни в честь апостола Тимофея. Сейчас стройка приостановлена из-за холодов, но открыт сбор денег на мозаику, которая украсит место.