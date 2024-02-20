Владимирские правоохранители арестовали 39-летнего и 41-летнего жителей Подмосковья.

Владимирские правоохранители арестовали 39-летнего и 41-летнего жителей Подмосковья. Мужчин подозревают в совершении серии дачных краж в Александровском районе. Об этом рассказала УМВД России по 33-му региону.Фигуранты отжимали оконные рамы, ломали дверные замки и проникали в чужие дома. Граждане выносили бытовую технику, инструменты, садовый инвентарь и другие ценные вещи. Нанесённый владельцам ущерб превысил 330 тыс. рублей.Отмечается, что на допросе задержанные во всём сознались. В настоящий момент в отношении жителей Подмосковья возбуждены уголовные дела. Фигуранты находятся под стражей.