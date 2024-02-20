Владимирский филиал ПИМУ скоро сможет обучать будущих педиатров. Для этого университету нужно получить лицензию. Раньше студенты могли поступить только на специальность «Лечебное дело»,

Владимирский филиал ПИМУ скоро сможет обучать будущих педиатров. Для этого университету нужно получить лицензию. Раньше студенты могли поступить только на специальность «Лечебное дело», рассказал губернатор Владимирской области в своем телеграм-канале. Лечебное дело позволяет студентам после учебы работать фельдшерами или врачами. Но уже скоро поступающие смогут стать педиатрами. Продолжат развивать и ординатуру – появится направление неонатология.