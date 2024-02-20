Капитальный ремонт школы №26, находящейся на улице Горького во Владимире, начнется в апреле 2024 года. Учебное заведение рассчитано на 660 человек, работает с 1954 года. За 69 лет работы в школе

Капитальный ремонт школы №26, находящейся на улице Горького во Владимире, начнется в апреле 2024 года. Учебное заведение рассчитано на 660 человек, работает с 1954 года. За 69 лет работы в школе делали только косметический ремонт, рассказали в пресс-службе мэрии города. Планируется ремонт кровли, входных групп, учебных и вспомогательных помещений, спортивных залов, пищеблока, обеденного зала, системы