В воскресенье, 18 февраля, в региональной столице случилось ДТП, в котором пострадала 6-летняя девочка.

В воскресенье, 18 февраля, в региональной столице случилось ДТП, в котором пострадала 6-летняя девочка. Об этом рассказали местные СМИ, ссылаясь на пресс-службу ГИБДД Владимирской области.Инцидент произошёл в районе 11.00 на улице Добросельской. Правоохранители установили, что 51-летний водитель иномарки «Хёндай» не справился с управлением, попал на встречную полосу и врезался в ВАЗ. В результате столкновения травмы получила 6-летняя девочка, которая сидела в салоне отечественного автомобиля.Отмечается, что в машине было специальное детское кресло, однако ребёнок ехал на обычном сиденье, пристегнувшись ремнём безопасности.